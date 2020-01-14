Эксперты назвали самые популярные автомобили в России
Эксперты выяснили, какие автомобили пользовались особой популярностью у российских покупателей в 2019 году. Так, самой продаваемой машиной на отечественном рынке стала Lada Granta.
Уточняется, что за прошедший год россияне купили 135831 автомобиль этой модели. Это на 28 процентов больше аналогичного показателя в 2018 году.
В рейтинг, составленный аналитическим агентством "Автостат" также вошли: LADA Vesta (111459 экземпляров) и KIA Rio (92475).
Следом за тройкой лидеров, по мнению экспертов, идут: Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, а также Renault Logan.
Таким образом, рейтинг наиболее популярных автомобилей в России в 2019 году выглядит следующим образом:
1) Lada Granta
2) LADA Vesta
3) KIA Rio
4) Hyundai Creta
5) Hyundai Solaris
6) Volkswagen Polo
7)LADA Largus
8)Renault Duster
9)Volkswagen Tiguan
10) Renault Logan
Ранее сайт kp.ru писал о том, что аналитики составили рейтинг самых надежных автомобилей. В топ-3 попали не попали дорогостоящие машины. В список попали авто марок Peugeot, Skoda и Hyundai.
ИСТОЧНИК KP.RU