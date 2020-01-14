2020-01-14T15:41:59+03:00
Общество

Эксперты назвали самые популярные автомобили в России

В частности, в рейтинг вошли Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Largus, Renault Duster
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты назвали самые популярные автомобили в РоссииЭксперты назвали самые популярные автомобили в РоссииФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Эксперты выяснили, какие автомобили пользовались особой популярностью у российских покупателей в 2019 году. Так, самой продаваемой машиной на отечественном рынке стала Lada Granta.

Уточняется, что за прошедший год россияне купили 135831 автомобиль этой модели. Это на 28 процентов больше аналогичного показателя в 2018 году.

В рейтинг, составленный аналитическим агентством "Автостат" также вошли: LADA Vesta (111459 экземпляров) и KIA Rio (92475).

Следом за тройкой лидеров, по мнению экспертов, идут: Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, а также Renault Logan.

Таким образом, рейтинг наиболее популярных автомобилей в России в 2019 году выглядит следующим образом:

1) Lada Granta

2) LADA Vesta

3) KIA Rio

4) Hyundai Creta

5) Hyundai Solaris

6) Volkswagen Polo

7)LADA Largus

8)Renault Duster

9)Volkswagen Tiguan

10) Renault Logan

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аналитики составили рейтинг самых надежных автомобилей. В топ-3 попали не попали дорогостоящие машины. В список попали авто марок Peugeot, Skoda и Hyundai.

ИСТОЧНИК KP.RU

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