2020-01-14T22:49:25+03:00
В мире

В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг

В КСИР не объяснили, за что конкретно задержали этого человека, но пообещали сообщить об итогах расследования
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в БоингВ Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в БоингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бойцы Корпуса стражей исламской революции сообщили о задержании мужчины, который накануне выложил в сеть видео, на котором, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing под Тегераном.

Информации о том, кем является задержанный мужчина и в чем конкретно его обвиняют, пока нет, пишет агентство Fars. В КСИР также пообещали сообщить об итогах расследования данного дела.

Напомним, на днях Корпус стражей исламской революции признал, что самолет был действительно сбит системой ПВО, однако произошло это по ошибке. Президент Ирана пообещал наказать виновных.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Иране были арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета. Боинг украинской компании был случайно сбит ракетой. Было несколько версий причин трагедии, от технической неисправности самолета до теракта. Однако на днях европейские спецслужбы заявили о том, что лайнер был сбит ракетой земля-воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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