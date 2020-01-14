Процедура импичмента Трампа может начаться 21 января

14 Янв. 2020 2020-01-14T23:47:15+03:00

Дата напрямую зависит о того, когда Палата представителей передаст сенаторам обвинительное заключение

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Лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл заявил, что процедура импичмента против президента США Дональда Трампа может начаться уже через неделю, 21 января.

- Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник,- заявил Макконелл.

Политик также подчеркнул, что сроки проведения судебного процесса напрямую зависят от Палаты представителей Конгресса. Для запуска процедуры нужно, чтобы они передали сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". Трампа обвиняют в том, что он пытался помешать расследованию по импичменту, а также "подстрекал иностранное правительство" - Украину к вмешательству в выборы в США, задерживая одобренную конгрессом военную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU