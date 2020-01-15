В Ираке снова подверглась ракетному удару американская военная база

15 Янв. 2020 2020-01-15T00:11:15+03:00

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В Ираке снова произошла ракетная атака на американскую военную базу. На этот раз речь идет об объекте Эт-Таджи, который находится к северу от Багдада.

По данным телеканала Al Sumariya, огонь велся из ракетных систем залпового огня. Все снаряды разорвались в районе военной базы. В результате случившегося военные коалиции не пострадали.

- Ни один из военнослужащих коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки на базу Эт-Таджи, - сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" полковник Майлс Кэггинс.

Напомним, что в конце декабря прошлого года эта военная база уже подвергалась ракетному удару. В начале 2020 года ситуация начала только обострятся.1 января около сотни протестующих попытались атаковали здание американского посольства, они бросали камни, делали попытки поджечь главный вход. А 3 января США пустили три ракеты по Багдаду. В результате атаки погиб лидер "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Это спровоцировало ответные меры Ирана.

Исламская Республика 8 января в ответ на смерть генерала Сулеймани запустила не менее дюжины баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU