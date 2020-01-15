2020-01-15T00:30:25+03:00
Общество

Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем

Лишь 10% считают, что последний день в году должен быть рабочим
Мария ИГНАТЬЕВА
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Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днемСоциологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Социологи фонда "Общественное мнение" спросили мнение россиян об идее сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Около 83% поддержали инициативу, против высказались лишь 10%, а 8% затруднились дать ответ.

Примечательно, что за продолжительные новогодние праздники высказалось не так много людей. Всего 54% положительно относятся к долгим каникулам, 35% - отрицательно, а 11% затруднились с выбором варианта ответа.

Среди тех, кто в большинстве, около 36% считают долгие выходные в январе дополнительным отдыхом, который россиянам необходим, еще 13% заявили, что праздничные дни позволяют больше времени провести с семьей и близкими, для 3% опрошенных это просто традиция. Противники длительных праздников уточнили, что не одобряют затяжные выходные, так как они подталкивают к пьянству и приводят к потерям в зарплате.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек из 104 населенных пунктов России.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Госдуму был внесен проект закона о выходном дне 31 декабря. Однако депутаты отказались сделать последний день в году выходным. Однако некоторые регионы были настроены решительно и все же сделали 31 декабря выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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