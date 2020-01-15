15 Янв. 2020 2020-01-15T02:03:28+03:00

В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне Фото: принтскрин видео.

Погиб по меньшей мере один человек [видео]

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Число пострадавших при взрыве, который затем перетек в пожар на химзаводе в провинции Таррагона, выросло до шести человек. Они получили ожоги различной степени. Советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук заявил, что погиб по меньшей мере один человек.

- Сейчас подтверждена одна жертва – в результате волны от взрыва. Один человек пропал. Шесть получили ранения различной степени тяжести, - цитирует Брука государственная каталонская радиостанция.

По словам советника, пропавший без вести сотрудник завода мог находиться внутри, когда произошел взрыв. Однако подтверждений этому нет, поэтому есть вероятность, что его и вовсе не было на фабрике.

Известно, что состояние двух пострадавших медики оценили как критическое. Трое получили легкие травмы, а один - средней тяжести.

Ранее сайт kp.ru писал о взрыве на химзаводе в Испании. Экстренные службы рекомендовали местным жителям не выходить из домов, закрыть окна и двери, пока не будет получено сведений о причинах и последствиях взрыва.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754711" frameborder="0"></iframe> Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU