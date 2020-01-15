2020-01-15T02:03:28+03:00
Происшествия

В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне

Погиб по меньшей мере один человек [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Испании возросло число пострадавших при взрыве в ТаррагонеВ Испании возросло число пострадавших при взрыве в ТаррагонеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Число пострадавших при взрыве, который затем перетек в пожар на химзаводе в провинции Таррагона, выросло до шести человек. Они получили ожоги различной степени. Советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук заявил, что погиб по меньшей мере один человек.

- Сейчас подтверждена одна жертва – в результате волны от взрыва. Один человек пропал. Шесть получили ранения различной степени тяжести, - цитирует Брука государственная каталонская радиостанция.

По словам советника, пропавший без вести сотрудник завода мог находиться внутри, когда произошел взрыв. Однако подтверждений этому нет, поэтому есть вероятность, что его и вовсе не было на фабрике.

Известно, что состояние двух пострадавших медики оценили как критическое. Трое получили легкие травмы, а один - средней тяжести.

Ранее сайт kp.ru писал о взрыве на химзаводе в Испании. Экстренные службы рекомендовали местным жителям не выходить из домов, закрыть окна и двери, пока не будет получено сведений о причинах и последствиях взрыва.

Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне
США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400
Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость Windows
Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем
В Ираке снова подверглась ракетному удару американская военная база
Процедура импичмента Трампа может начаться 21 января
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
В Москве задержали бывшего директора центра ядерной медицины
В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе
Полмиллиона украинцев получили гражданство России в 2019 году
Украина потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый "Боинг"
Украинский антикоррупционный суд обязал открыть дело против администрации Обамы и Порошенко
Меркель пригласила Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлине
Кудрин считает госсубсидии более эффективным инструментом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ
РЖД предлагают удвоить в два раза штрафы для пьющих и курящих в поездах
В Германии рассказали о "секрете успеха" России во внешней политике
В работе "ВКонтакте" зафиксировали крупный сбой
"Америка использует климатическое оружие": В Госдуме обвинили США в аномально теплой зиме в России
Белоруссия предложила купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана и Польши
Инстаграм-модель упала со скалы при попытке сделать селфи на фоне рассвета
В мордовской колонии произошла потасовка с участием бывшего полковника Захарченко
Журналиста Голунова признали потерпевшим
Главы МИД Германии, Франции и Великобритании поблагодарили Россию за сдерживание Ирана в рамках «ядерного договора»
В госучреждениях Индии введут перерывы на йогу
В Росавиации прокомментировали ситуацию с полетами над Ираном
В Госдуме оценили идею Литвы отмечать дату взятия Москвы
В Минтрансе обсудят вопрос перевозки животных в салоне самолетов с авиаперевозчиками
Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях