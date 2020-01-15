В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне
Число пострадавших при взрыве, который затем перетек в пожар на химзаводе в провинции Таррагона, выросло до шести человек. Они получили ожоги различной степени. Советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук заявил, что погиб по меньшей мере один человек.
- Сейчас подтверждена одна жертва – в результате волны от взрыва. Один человек пропал. Шесть получили ранения различной степени тяжести, - цитирует Брука государственная каталонская радиостанция.
По словам советника, пропавший без вести сотрудник завода мог находиться внутри, когда произошел взрыв. Однако подтверждений этому нет, поэтому есть вероятность, что его и вовсе не было на фабрике.
Известно, что состояние двух пострадавших медики оценили как критическое. Трое получили легкие травмы, а один - средней тяжести.
Ранее сайт kp.ru писал о взрыве на химзаводе в Испании. Экстренные службы рекомендовали местным жителям не выходить из домов, закрыть окна и двери, пока не будет получено сведений о причинах и последствиях взрыва.
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Испании.
ИСТОЧНИК KP.RU