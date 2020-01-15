2020-01-15T05:52:00+03:00
Общество

Названы самые фотографируемые локации российских городов

В Москве на снимках чаще всего "мелькала" Красная площадь, а в Петербурге Невский проспект
Мария ИГНАТЬЕВА
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Названы самые фотографируемые локации российских городовНазваны самые фотографируемые локации российских городовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Аналитики провели исследование и выяснили, какие улицы в 15 российских городах фотографировали чаще остальных. В столице самыми популярными оказались: Красная площадь и район Проспекта мира, где сосредоточены ВДНХ, Сокольники и Останкино. В Санкт-Петербурге в ТОП вырвались Невский проспект и Дворцовая Набережная.

Исследование Облако Mail.ru также показало, что в Воронеже охотнее всего люди фотографировали Адмирала Чурсина и площадь Ленина, а в Волгограде - проспект Ленина и Университетский проспект. Лидерами в Екатеринбурге стали проспект Ленина и улица Малышева, в Казани - улицы Юлиуса Фучика и Баумана. Жителей и гостей Красноярска покорили улица 9 Мая и проспект имени газеты Красноярский Рабочий.

Эксперты проанализировали фотографии, которые были сделаны в период с 20 декабря прошлого года по 8 января текущего. Они отсортировали порядка 13 миллионов фотографий.

Список самых фотографируемых улиц в 15 российских городах.

1. Москва - Красная площадь, район Проспекта мира, ВДНХ, Сокольники и Останкино.

2. Санкт-Петербург - Невский проспект и Дворцовая Набережная.

3. Воронеж- улица Адмирала Чурсина и площадь Ленина.

4. Волгоград - проспект Ленина и Университетский проспект.

5. Екатеринбург- проспект Ленина и улица Малышева.

6. Казань - улицы Юлиуса Фучика и Баумана.

7. Красноярск - улица 9 Мая и проспект имени газеты Красноярский Рабочий.

8. Нижний Новгород - Большая Покровская улица и проспект Гагарина.

9. Новосибирск - Красный проспект и улица Максима Горького.

10. Омск - Омская улица и бульвар Архитекторов.

11. Пермь - улицы Хабаровская и Клары Цеткин.

12. Ростов-на-Дону - проспекты Королева и Михаила Нагибина.

13. Самара - бульвар Ивана Финютина и Московское шоссе.

14. Уфа- лица Рабкоров и проспект Октября

15. Челябинск - улица Кирова и Комсомольский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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