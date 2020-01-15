2020-01-15T07:12:23+03:00
Общество

«Пентагон против себя применял?»: Синоптики прокомментировали заявление депутата Госдумы о «климатическом оружии США»

Народный избранник Алексей Журавлев «нашел» причину аномально теплой зимы в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зима 2019-2020 годов может войти в историю, как самая теплая в РоссииЗима 2019-2020 годов может войти в историю, как самая теплая в РоссииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Гидрометцентре оценили заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева, который объяснил аномально теплую зиму применением США «климатического оружия». Эта версия у профессиональных метеорологов вызвала только улыбку – ведь американцы, даже если такое оружие существует, и сами пострадали от глобального потепления.

- Их убытки превысили минимум $25 млрд. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в $12,5 млрд — это тоже Пентагон против себя применял? – сказал в беседе с корреспондентом РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог напомнил, что разработка климатического оружия запрещена Женевской конвенцией, принятой в 1975 году. Даже уже известный "разгон облаков" - процесс, который не всегда удается завершить с результатом.

Объяснять природные изменений внешним воздействием, считают синоптики, не правильно. Теплые зимы и холодное лето были и сотню лет назад, когда никакого "климатического оружия" и быть не могло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Пентагон против себя применял?»: Синоптики прокомментировали заявление депутата Госдумы о «климатическом оружии США»
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