2020-01-15T07:06:58+03:00
В мире

Число пострадавших при сбросе авиатоплива на школы в США выросло до 60 человек

Госпитализация никому не потребовалась [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Число пострадавших при сбросе авиатоплива на школы в США выросло до 60 человекЧисло пострадавших при сбросе авиатоплива на школы в США выросло до 60 человекФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В США помощь медиков 60 людям после того, как самолет авиакомпании Delta Air Lines сбросил реактивное топливо на территории нескольких школ, которые расположены в пригороде Лос-Анджелеса. Речь идет о пяти начальных и одной старшей школе.

По данным телеканала CNN, сильнее всего пострадала начальная школа Park Avenue, находящаяся в 30 километрах от международного аэропорта Лос-Анджелеса. В результате случившегося там пострадали 11 взрослых и 20 детей. У них незначительные травмы.

Помимо этого авиатопливо, сброшенное Boeing 777-200, попало на территории начальных школ Твиди, Грэма, Сан-Габриэль, учебного заведения на 93-ей улице и средней школы Иордании.

В местной полиции уточнили, что все пострадавшие прошли процедуру дезактивации. Из кожу обработали мылом и водой. В госпитализации никто не нуждался.

Как писал сайт kp.ru экипаж самолета совершил сброс авиатоплива из-за необходимости вернуться в аэропорт вылета для экстренной посадки. Пилот самолета сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации через несколько минут после взлета. Она была связанна с механической неисправностью на борту.

Самолет сбросил топливо над школой в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Демократы предоставят новые доказательства вины Трампа на заседании по импичменту
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Число пострадавших при сбросе авиатоплива на школы в США выросло до 60 человек
«Пентагон против себя применял?»: Синоптики прокомментировали заявление депутата Госдумы о «климатическом оружии США»
Boeing убедили авиакомпанию Lion Air в отсутствии необходимости дополнительной подготовки пилотов 737 MAX
В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
Названы самые фотографируемые локации российских городов
Отец Меган Маркл сообщил о готовности выступить против дочери в суде
В США при аварийной посадке самолет сбросил топливо над начальной школой
SANA: ракетную атаку по военному аэродрому в Сирии совершили ВВС Израиля
В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне
США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400
Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость Windows
Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем
В Ираке снова подверглась ракетному удару американская военная база
Процедура импичмента Трампа может начаться 21 января
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
В Москве задержали бывшего директора центра ядерной медицины