15 Янв. 2020 2020-01-15T07:06:58+03:00

Число пострадавших при сбросе авиатоплива на школы в США выросло до 60 человек Фото: Иван ВИСЛОВ

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В США помощь медиков 60 людям после того, как самолет авиакомпании Delta Air Lines сбросил реактивное топливо на территории нескольких школ, которые расположены в пригороде Лос-Анджелеса. Речь идет о пяти начальных и одной старшей школе.

По данным телеканала CNN, сильнее всего пострадала начальная школа Park Avenue, находящаяся в 30 километрах от международного аэропорта Лос-Анджелеса. В результате случившегося там пострадали 11 взрослых и 20 детей. У них незначительные травмы.

Помимо этого авиатопливо, сброшенное Boeing 777-200, попало на территории начальных школ Твиди, Грэма, Сан-Габриэль, учебного заведения на 93-ей улице и средней школы Иордании.

В местной полиции уточнили, что все пострадавшие прошли процедуру дезактивации. Из кожу обработали мылом и водой. В госпитализации никто не нуждался.

Как писал сайт kp.ru экипаж самолета совершил сброс авиатоплива из-за необходимости вернуться в аэропорт вылета для экстренной посадки. Пилот самолета сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации через несколько минут после взлета. Она была связанна с механической неисправностью на борту.

Самолет сбросил топливо над школой в США.

ИСТОЧНИК KP.RU