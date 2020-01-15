2020-01-15T08:06:02+03:00
Происшествия

Опубликовано видео попадания второй ракеты в украинский самолет в Тегеране

Кадры оказались в распоряжении New York Times
Юлия САЛЬНИКОВА
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Все 176 человек на борту самолета погиблиВсе 176 человек на борту самолета погиблиФото: REUTERS
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В газете New York Times опубликовали кадры попадания двух ракет в украинский лайнер, упавший под Тегераном. Напомним, самолет с 176 людьми на борту рухнул через несколько минут после взлета. Выживших в этой авиакатастрофе нет. После того, как западные спецслужбы сообщили о том, что причиной трагедии стала не техническая неисправность боинга, а попадание ракеты, власти Ирана признались в ударе по объекту. Сыграл роль «человеческий фактор», сообщили иранские военные.

Но по сообщению американского издания, ракет типа земля-воздух по самолету было выпущено две. Вторую ракету запустили через полминуты после попадания первой. Самолет загорелся, стал терять высоту и упал.

Достоверность видео официально не подтверждена, в NYT утверждают, что снят ролик камерой наружного наблюдения, установленной на крыше дома в деревне Бидкане. Автор видео опубликовал ролик в YouTube в ночь на 14 января.

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Опубликовано видео попадания второй ракеты в украинский самолет в Тегеране
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