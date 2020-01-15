Посол Украины заметил «химию» между Зеленским и Трампом

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:00:33+03:00

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Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не только история с импичментом, но и «химия», считает украинский посол в Вашингтоне. Об отношениях американского и украинского президентов Владимир Ельченко рассказа в эфире телеканала «Прямой».

Он признал, что у Украины гораздо меньше возможностей оказывать поддержку США, но несмотря на это отношения «очень теплые». Напомним, в Украине рассчитывали на финансовую поддержку от американцев, но Трамп приостановил военную помощь. Официально причиной названа коррупция в Украине, но демократы, противники Трампа, уверен – дело в том, что в Украине не смогли помочь в расследовании против Байдена, главного конкурента Трампа на предстоящих выборах.

- Чувствуется, что между ними (Трампом и Зеленским. - прим.) есть какая-то "химия". Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств очень многое зависит,- сказал Ельченко.

Дипломат сообщил о подготовке визита Зеленского в США. Трамп поручил своим помощникам ускорить их встречу.

Тем временем демократы нашли новые доказательства по делу об импичменте.

ИСТОЧНИК KP.RU