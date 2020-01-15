Россияне смогут получить консультации по телефону о прохождении диспансеризации
В Минздраве открыли новый раздел «горячей линии»
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В министерстве здравоохранения запускают новый раздел «горячей линии», посвященный прохождению диспансеризации. Пациентам расскажут, кому в текущем году положено проходить профилактический осмотр, куда обращаться, и в каком случае работодатель должен предоставить выходной для диспансеризации.
- Вне зависимости от вопроса, заданного на обновленной «горячей линии», будет предоставлен адресный ответ от квалифицированных специалистов, - приводят слова министра Вероники Скворцовой в пресс-службе ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU