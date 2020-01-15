2020-01-15T09:58:54+03:00
В мире

Трамп считает, что подвергся бы критике, если бы Сулеймани не был убит

По словам главы Белого дома, иранского генерала должны были устранить еще 20 лет назад [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп считает, что подвергся бы критике, если бы Сулеймани не был убитТрамп считает, что подвергся бы критике, если бы Сулеймани не был убитФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что подвергся бы критики со стороны демократов, если бы не провел операцию против генерала элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани.

«Мы его убили, а они заявили, что это ужасно. Если бы мы не сделали этого, то демократы тоже бы заявили, что это ужасно», - сказал американский лидер.

Глава Белого дома в очередной раз добавил, что иранский генерал дол был быть убит еще 20 лет назад. По его словам, без операции против Сулеймани, США потеряли бы «три, четыре, пять посольств или баз», а также тысячи человек. «Демократы тогда бы сказали: "Трамп должен был взять его"», - считает Трамп.

Напомним, ранее американский президент заявил, что генерал КСИР убил тысячи американцев и был причастен к гибели миллионов людей, а также назвал Сулеймани террористом.

Напомним, иранского генерала убили в ночь на 3 января в результате ракетных ударов в районе аэропорта Багдада. Пентагон сообщил, что действовал по личному поручению Трампа. В свою очередь в Конгрессе не одобрили такие действия администрации президента и заявили, что ограничат военные полномочия главы Белого дома по Ирану.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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