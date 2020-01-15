2020-01-15T11:00:59+03:00
Общество

Три четверти россиян встречали Новый год дома - и им понравилось

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования празднования в нашей стране Нового года
Ольга МАТЫС
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Новогодними праздниками в этом году довольны 73% россиянНовогодними праздниками в этом году довольны 73% россиянФото: Михаил ФРОЛОВ
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Подавляющее большинство россиян встречали Новый год дома, с семьей (76%), и подавляющее большинство при этом остались довольны тем, как прошли праздничные каникулы (73%). Именно такими оказались результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрошенные также рассказали экспертам ВЦИОМ о своих тратах на празднование Нового года - в среднем сумма составила 14 446 рублей из них около 5 тысяч было потрачено на праздничный стол, ещё более 5 тысяч - на новогодние подарки. Кстати, чаще всего подарками оказывались конфеты, напитки и деликатесы (27%), косметика и парфюмерия (25%), а также новогодние сувениры (14%).

В длинные новогодние каникулы россияне чаще всего ходили в гости (30%) и гуляли на природе (28%). Самыми популярными развлечениями в праздники 2020 года стали походы на каток, катание на санках и лыжах, а также походы в кино и на детские новогодние представления.

Ранее kp.ru рассказывал об отношении россиян к традиционно длинным новогодним праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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