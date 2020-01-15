Путин начал выступать с Посланием к Федеральному Собранию

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:06:09+03:00

Ожидается, что главными темами, о которых будет говорить президент, станут демография и борьба с бедностью

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Началась трансляция Послания президента Федеральному Собранию. Владимир Путин уж в 16 раз обратится к главам регионов, министрам и руководителям федеральных ведомств. Послание – не просто традиция, а обязанность главы государства, закрепленная в Конституции.

Президент обязан ежегодно рассказывать о положении дел в стране, а также ставить задачи, как должно развиваться государство. В зал Манежа, где в полдень 15 января Владимир Путин начал зачитывать Послание, собралось 1300 человек, среди которых члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов.

Темы, которые затронет Владимир Путин, заранее в Кремле не анонсировали. Но свои версии выдвигали в различных структурах. Например, в Госдуме предположили, что центральной темой послания станет экономическое благосостояние россиян.

Ряд депутатов уверены, что Владимир Путин даст конкретные поручения в рамках демографической политики. Вообще, считается, что Послание 2020 года будет больше про социальные вопросы, хотя многие ждут, что глава государства расскажет и о том, как будут развиваться отношения России с другими странами.

В 2019 году Послание оглашалось в Гостином Дворе, сегодня Владимир Путин выступает в Центральном выставочном зале "Манеж".

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU