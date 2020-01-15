2020-01-15T11:31:33+03:00
В мире

В США хотят сажать детей в тюрьму за использование смартфонов

Законодатели рассмотрят законопроект об установлении минимального возраста для использования гаджетов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Предложения ввести запрет на смартфоны для детей звучат и в РоссииПредложения ввести запрет на смартфоны для детей звучат и в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Американцам до 21 года могут запретить не только покупать пиво, но и пользоваться смартфонами. С предложением установить возрастное ограничение на использование гаджетов выступил американский сенатор от штата Вермонт Джон Роджерс. Вместе с коллегами он подготовил законопроект, согласно которому дети и подростки не смогут иметь персональный сотовый телефон.

Для нарушителей предусматривают серьезное наказание – от штрафа в 1 тысячу долларов до года лишения свободы.

- Лица в возрасте до 21 года недостаточно развиты, чтобы безопасно обладать смартфонами, - приводит текст законопроекта Daily Mail.

Сенатор считает, что соцсети используют для вербовки и подстрекательства к политическому экстремизму. Дети в силу возраста могут поддаться на провокации. Кроме того, причиной многих аварий с участием подростков становится использование гаджета за рулем. Соцсети становятся площадкой для мошенников, выманивающих информацию из детей, обеспокоенность законодателей США вызывает и процент подростковых самоубийств, совершенных участниками различных «групп смерти».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным питанием
Владимир Путин: Материнский капитал увеличится ещё на 150 тысяч рублей
Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения птичьего гриппа
Путин указал на недостаток мест в яслях и материальные трудности семей с детьми
Путин: судьба России зависит от того, сколько нас будет
Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца
Президент повысит возраст получения пособия для семей с детьми с 3 до 7 лет
Владимир Путин: В обществе есть запрос на перемены
Путин начал выступать с Посланием к Федеральному Собранию
Россия стала второй в американском рейтинге самых могущественных стран
В Подмосковье пенсионер перед смертью успел позвонить дочери и сказать имя убийцы
Apple отказывается предоставлять ФБР доступ к телефону курсанта-стрелка из Флориды