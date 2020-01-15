В США хотят сажать детей в тюрьму за использование смартфонов

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:31:33+03:00

Предложения ввести запрет на смартфоны для детей звучат и в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Американцам до 21 года могут запретить не только покупать пиво, но и пользоваться смартфонами. С предложением установить возрастное ограничение на использование гаджетов выступил американский сенатор от штата Вермонт Джон Роджерс. Вместе с коллегами он подготовил законопроект, согласно которому дети и подростки не смогут иметь персональный сотовый телефон.

Для нарушителей предусматривают серьезное наказание – от штрафа в 1 тысячу долларов до года лишения свободы.

- Лица в возрасте до 21 года недостаточно развиты, чтобы безопасно обладать смартфонами, - приводит текст законопроекта Daily Mail.

Сенатор считает, что соцсети используют для вербовки и подстрекательства к политическому экстремизму. Дети в силу возраста могут поддаться на провокации. Кроме того, причиной многих аварий с участием подростков становится использование гаджета за рулем. Соцсети становятся площадкой для мошенников, выманивающих информацию из детей, обеспокоенность законодателей США вызывает и процент подростковых самоубийств, совершенных участниками различных «групп смерти».

ИСТОЧНИК KP.RU