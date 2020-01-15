2020-01-15T11:41:48+03:00
В мире

В Казахстане получили запрос на поставку нефти от Белоруссии

Визит белорусской делегации ожидается до 20 января
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Казахстане получили запрос на поставку нефти от БелоруссииВ Казахстане получили запрос на поставку нефти от БелоруссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минэнерго Казахстана получило запрос от «Белнефти» на поставку нефти. Об этом сообщил глава ведомства Нурлан Ногаев.

«Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки», - сказал министр энергетики казахстана.

Ногаев уточнил, что визит белорусской делегации ожидается до 20 января. Он отметил, что на сегодняшний день страна осуществляет поставки нефти по диверсифицированным направлениям и готова рассмотреть предложение «Белнефти»

Министр добавил, что будет организована встреча с ресурсодержателями и, по его словам, сделка вполне возможна, если кто-либо из нефтяных компаний «изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют».

Напомним, Минск также предложил купить нефть у Украины, Азербайджана и Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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