В Казахстане получили запрос на поставку нефти от Белоруссии
Минэнерго Казахстана получило запрос от «Белнефти» на поставку нефти. Об этом сообщил глава ведомства Нурлан Ногаев.
«Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки», - сказал министр энергетики казахстана.
Ногаев уточнил, что визит белорусской делегации ожидается до 20 января. Он отметил, что на сегодняшний день страна осуществляет поставки нефти по диверсифицированным направлениям и готова рассмотреть предложение «Белнефти»
Министр добавил, что будет организована встреча с ресурсодержателями и, по его словам, сделка вполне возможна, если кто-либо из нефтяных компаний «изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют».
Напомним, Минск также предложил купить нефть у Украины, Азербайджана и Польши.
ИСТОЧНИК KP.RU