2020-01-15T11:48:36+03:00
В мире

Иран рассказал об убытках для экономики страны, связанных с санкциями США

Ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Действующие санкции США в отношении Тегерана нанесли ущерб иранской экономике, оцениваемый в сотни миллиардов долларовДействующие санкции США в отношении Тегерана нанесли ущерб иранской экономике, оцениваемый в сотни миллиардов долларовФото: REUTERS
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Действующие санкции США в отношении Тегерана нанесли ущерб иранской экономике, оцениваемый в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Нью-Дели, где он находится на международной конференции "Диалог Райсина".

- Наша экономика в минувшие два года понесла значительные убытки, - передаёт слова Зарифа телеканал Al Arabiya, добавив, что в теме ущерба "можно говорить о потерях в сотни миллиардов долларов".

Однако министр подтвердил позицию Тегерана о том, что страна "не заинтересована в переговорах с Соединенными Штатами".

Ранее Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата» из-за заявление Помпео о том, что жители Ирака якобы «танцуют на улицах» от радости и «в благодарность» США за убийство Сулеймани.

Напомним, что Сулеймани был убит ударом американскими ракетами по кортежу в районе багдадского аэропорта. По версии Вашингтона, это было реакцией на попытку штурма посольства США в Багдаде, за которым якобы стоял Тегеран.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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