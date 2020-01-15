Иран рассказал об убытках для экономики страны, связанных с санкциями США

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:48:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Действующие санкции США в отношении Тегерана нанесли ущерб иранской экономике, оцениваемый в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Нью-Дели, где он находится на международной конференции "Диалог Райсина".

- Наша экономика в минувшие два года понесла значительные убытки, - передаёт слова Зарифа телеканал Al Arabiya, добавив, что в теме ущерба "можно говорить о потерях в сотни миллиардов долларов".

Однако министр подтвердил позицию Тегерана о том, что страна "не заинтересована в переговорах с Соединенными Штатами".

Ранее Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном, выдающим себя за дипломата» из-за заявление Помпео о том, что жители Ирака якобы «танцуют на улицах» от радости и «в благодарность» США за убийство Сулеймани.

Напомним, что Сулеймани был убит ударом американскими ракетами по кортежу в районе багдадского аэропорта. По версии Вашингтона, это было реакцией на попытку штурма посольства США в Багдаде, за которым якобы стоял Тегеран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU