2020-01-15T12:12:59+03:00
Политика

Владимир Путин: В обществе есть запрос на перемены

Началось послание президента Федеральному собранию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент обращается к Федеральному СобраниюПрезидент обращается к Федеральному СобраниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Впервые в России президент оглашает послание Федеральному собранию в начале года. Как сообщил глава государства, это объясняется тем, что в стране необходимо как можно быстрее приступать к решению важных проблем - социальных, экономических.

- Есть запрос населения, - сказал Владимир Путин. В обществе четко обозначился запрос на перемены и сами люди стремятся двигаться в перед в знаниях, благополучии.

Это уже 16 по счету обращение Владимира Путина. Главными темами, которые затронет 15 января президент, станут вопросы демографии, экономического благополучия россиян. Возможно, глава государства во время Послания даст поручения главам ведомств, как бывало в прошлые годы.

Центральные телеканалы выделили на трансляцию час, но сколько будет длиться Послание, не известно. В 2019 году Владимир Путин выступал перед главами регионов, руководителями министерств и ведомств почти 1,5 часа. Около 900 российских и иностранных корреспондентов аккредитовались на мероприятие.

В прошлом году послание оглашалось в Гостином Дворе. В этот раз Владимир Путин будет выступать в Центральном выставочном зале "Манеж".

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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