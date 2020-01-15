2020-01-15T12:29:55+03:00
В мире

Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения птичьего гриппа

Вирус охватил европейские страны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности распространения птичьего гриппаВ Роспотребнадзоре предупредили об опасности распространения птичьего гриппаФото: Олег УКЛАДОВ
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России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Это заболевание быстро распространяется по Европе и в Россию его могут занести перелетные птицы. С таким заявлением выступили эксперты Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что риск того, что вирус перейдет на человека — минимален.

«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней», — цитирует сообщение ведомства газета «Известия».

Как сообщили в Роспотребнадзоре, вспышки птичьего гриппа были ликвидированы еще весной 2019 года. Однако информация о новых заболевания продолжала поступать из двух африканских стран Нигерии и ЮАР. Не исключено, что в Европу это заболевание попало именно из Африки. При этом ученые добавили, что до сих пор в мире не было зарегистрировано еще ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A(H5N8), пишет «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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