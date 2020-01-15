2020-01-15T12:47:29+03:00
Политика

Владимир Путин поручил провести в сельские медпункты скоростной интернет и позаботиться о фельдшерах

Именно здесь больше всего сложных, чувствительных проблем, заявил президент
Ольга МАТЫС
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Владимир Путин предложил ОНФ проконтролировать вопрос с фельдшерско-акушерскими пунктамиВладимир Путин предложил ОНФ проконтролировать вопрос с фельдшерско-акушерскими пунктамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин попросил Общероссийский народный фронт взять под контроль улучшение положения фельдшерско-акушерских пунктов.

- У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов, - заявил президент.

Также с 1 июля предстоит отремонтировать поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи в регионах страны. На эти цели из бюджета страны выделено 550 миллиардов рублей. Также президент попросил регионы поддержать медицинских работников и обеспечить их жильем.

Ранее kp.ru рассказывал о предложении Владимира Путина увеличить сумму материнского капитала на 150 тысяч рублей, материнский капитал составит 616 тысяч рублей - уже со второго ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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