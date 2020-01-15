Путин: инфляция находится на предсказуемо низком уровне

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:51:55+03:00

Путин отметил, что перемены в макроэкономике прямо связаны с жизнью каждого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Путин заявил в послании к Федеральному собранию, что федеральный бюджет вновь стал профицитным. Он отметил, что не надо считать изменения в макроэкономике отвлечёнными для рядового гражданина величинами. Они прямо связаны с жизнью каждого.

Прямой заслугой правительства и Банка России Путин назвал стабилизацию цен и инфляцию менее 3%. Он добавил, что даже если на некоторые товары рост цен составил больше, инфляция тем не менее находится на предсказуемо низком уровне.

Путин напомнил, что всего 5-10 лет назад "двузначная инфляция была фактически налогом", в особенности для тех, чьи доходы были фиксированными, как, например, у пенсионеров.

Президент отметил, что улучшение эффективности экономики - важнейшая задача правительства и Центрального банка, а темпы роста ВВП к 2022 году должны быть выше мировых.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU