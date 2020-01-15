Путин: Необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:59:40+03:00

Россияне не должны платить за трафик при переходе на такие ресурсы

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Путин заявил в послании к Федеральному собранию, что важно обеспечить бесплатный доступ к важным отечественным интернет-ресурсам. Россияне должны быть освобождены от оплаты трафика при переходе на такие ресурсы.

Президент отметил, что Россия одна из немногих стран, имеющих собственные социальные сети. Он также подчеркнул, что интернет-ресурсы способствуют для работы в сфере образования и творчества, а также для важной работы общественных и некоммерческих организаций. Их деятельность часто реализует важные культурные и образовательные проекты.

Путин также заявил, что охват цифрового телевидения в России на сегодняшний день больше, чем в таких странах, как Франция, Австрия и Швейцария.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU