Путин: Нужно расширять спрос на инновационные проекты внутри страны

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:00:20+03:00

Президент предложил создать условия для того, чтобы молодые ученые и исследователи не боялись реализовать свои стартапы

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Президент призвал членов правительства создать в России условия, при которых выросло бы число молодых ученых и их проектов. 15 января глава государств обращается с Посланием к Федеральному собранию.

- У молодых предпринимателей, ученых, есть право на риск. Не должно быть так, чтобы неудача означала уголовное преследование.

Россия, как подчеркнул глава госдуратсва, способна достичь такого же прорыва в искусственном интеллекте, цифровых технологиях, генетике, как и в обороне. Для этого уже сейчас надо расширять спрос на инновации внутри страны, заявил президент.

Нужно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам,- сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU