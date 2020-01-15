Путин: Нужно расширять спрос на инновационные проекты внутри страны
Президент призвал членов правительства создать в России условия, при которых выросло бы число молодых ученых и их проектов. 15 января глава государств обращается с Посланием к Федеральному собранию.
- У молодых предпринимателей, ученых, есть право на риск. Не должно быть так, чтобы неудача означала уголовное преследование.
Россия, как подчеркнул глава госдуратсва, способна достичь такого же прорыва в искусственном интеллекте, цифровых технологиях, генетике, как и в обороне. Для этого уже сейчас надо расширять спрос на инновации внутри страны, заявил президент.
Нужно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам,- сказал президент.
ИСТОЧНИК KP.RU