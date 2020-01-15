2020-01-15T13:00:20+03:00
Общество

Путин: Нужно расширять спрос на инновационные проекты внутри страны

Президент предложил создать условия для того, чтобы молодые ученые и исследователи не боялись реализовать свои стартапы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент призвал членов правительства создать в России условия, при которых выросло бы число молодых ученых и их проектов. 15 января глава государств обращается с Посланием к Федеральному собранию.

- У молодых предпринимателей, ученых, есть право на риск. Не должно быть так, чтобы неудача означала уголовное преследование.

Россия, как подчеркнул глава госдуратсва, способна достичь такого же прорыва в искусственном интеллекте, цифровых технологиях, генетике, как и в обороне. Для этого уже сейчас надо расширять спрос на инновации внутри страны, заявил президент.

Нужно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам,- сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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