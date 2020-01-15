15 Янв. 2020 2020-01-15T13:04:21+03:00

Путин заявил о необходимости реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правоохранительные органы впредь должны будут доказать, что организация изначально и умышленно создавалась под незаконные цели

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В ходе послания Федеральному собранию в числе мер, которые помогут увеличить инвестиции президент России Владимир Путин назвал реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.

Российский лидер заявил о необходимости убрать «размытая нормы» в части экономических составов.

Путин указал на статью, по который любая компания, нарушавшая закон, могла квалифицироваться как преступное, «а значит пойти все сотрудники попадали под статью».

«Правоохранительные органы впредь должны будут доказать, что организация изначально и умышленно создавалась под незаконные цели», - сказал российский лидер.

Ранее сайт kp.ru рассказывал почему вопросы реформирования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации являются основными для бизнеса в реализации экономической политики государства.

Напомним, в прошлом году Путин также сообщал о необходимости «разбюрократить бизнес»

https://www.kp.ru/daily/27078/4149697/

ИСТОЧНИК KP.RU