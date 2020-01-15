2020-01-15T14:02:57+03:00
Политика

Путин: Кандидат на пост президента России должен проживать в стране не менее 25 лет

Потенциальный глава страны также не имеет права иметь гражданство или вид на жительство в другом государстве
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин заявил, что согласен с тем, что президент России не может занимать пост главы государства более двух сроков подрядПутин заявил, что согласен с тем, что президент России не может занимать пост главы государства более двух сроков подрядФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию объявил об изменении требований для кандидата на пост президента Российской федерации. Теперь баллотирующийся должен проживать на территории России не менее 25 лет вместо нынешних 10 лет. Также кандидат не может иметь гражданство другой страны или вид на жительство в другом государстве.

- Кандидат в президенты России должен проживать в стране не менее 25 лет вместо нынешних десяти, - заявил Путин.

Изменения будут внесены в ближайшее время.

Владимир Путин заявил, что согласен с тем, что президент России не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд, отметив, что не считает этот вопрос принципиальным.

Кроме того, президент наделил Госдуму полномочиями по формированию правительства страны, уточнив, что теперь Госдума сможет утверждать кандидатуры премьер-министра и министров.

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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