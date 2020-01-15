2020-01-15T14:01:37+03:00
Политика

Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой

За президентом должно оставаться право отстранять от должности председателя правительства и его замов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикойПутин: Россия должна оставаться сильной президентской республикойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе послания Федеральному собранию.

По словам российского лидера за главой государства должно оставаться право отстранять от должности председателя правительства и его замов в связи с утратой доверия.

Путин сообщил, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства, таким образом отвечать политику, которую проводит кабмин.

Российский лидер отметил, что согласен с таким предложением парламента и предложил доверить Госдуме утверждать кандидатуры председателя правительства, в то время как президент будет не вправе отклонить кандидатуру.

Как рание сообщал сайт kp.ru, в ходе своего послания Федеральному собранию российский лидер предложил внести поправки в Конституцию и запретить чиновникам, депутатам и судьям иметь иностранное гражданство.

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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