Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:01:37+03:00

За президентом должно оставаться право отстранять от должности председателя правительства и его замов

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Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе послания Федеральному собранию.

По словам российского лидера за главой государства должно оставаться право отстранять от должности председателя правительства и его замов в связи с утратой доверия.

Путин сообщил, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства, таким образом отвечать политику, которую проводит кабмин.

Российский лидер отметил, что согласен с таким предложением парламента и предложил доверить Госдуме утверждать кандидатуры председателя правительства, в то время как президент будет не вправе отклонить кандидатуру.

Как рание сообщал сайт kp.ru, в ходе своего послания Федеральному собранию российский лидер предложил внести поправки в Конституцию и запретить чиновникам, депутатам и судьям иметь иностранное гражданство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754823" frameborder="0"></iframe> Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

ИСТОЧНИК KP.RU