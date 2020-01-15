Путин об обороноспособности страны: «нельзя почивать на лаврах»
Россия обладает оружием, которое другие государства не смогут создать еще долгое время, однако это не повод «почивать на лаврах». Такое заявление сделал российски лидер Владимир Путин сделал в ходе послания Федеральному собранию.
«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться», - сказал глава государства.
Путин отметил, что необходимо внимательно анализировать и наблюдать за тем, что происходит в сфере обороноспособности во всем мире и разрабатывать системы будущего поколения и полевые комплексы.
«Нужно идти вперед (…) Сегодня мы так и делаем», - подчеркнул президент.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о «летающим танке», который поступит на вооружение российского спецназа. Машина сможет поражать воздушные, наземные и морские цели на расстоянии до 20 километров.
Путин: Другим странам только предстоит создать оружие, которым обладает Россия.Президент России выступает перед членами Федерального собрания
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ИСТОЧНИК KP.RU