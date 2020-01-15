Путин об обороноспособности страны: «нельзя почивать на лаврах»

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:57:43+03:00

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Россия обладает оружием, которое другие государства не смогут создать еще долгое время, однако это не повод «почивать на лаврах». Такое заявление сделал российски лидер Владимир Путин сделал в ходе послания Федеральному собранию.

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться», - сказал глава государства.

Путин отметил, что необходимо внимательно анализировать и наблюдать за тем, что происходит в сфере обороноспособности во всем мире и разрабатывать системы будущего поколения и полевые комплексы.

«Нужно идти вперед (…) Сегодня мы так и делаем», - подчеркнул президент.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о «летающим танке», который поступит на вооружение российского спецназа. Машина сможет поражать воздушные, наземные и морские цели на расстоянии до 20 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754812" frameborder="0"></iframe> Путин: Другим странам только предстоит создать оружие, которым обладает Россия.Президент России выступает перед членами Федерального собрания

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

ИСТОЧНИК KP.RU