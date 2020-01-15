2020-01-15T13:50:43+03:00
Умные вещи

В России предложили опробовать новый способ борьбы с телефонным мошенничеством

В стране может появиться технология цифрового отпечатка звонка
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России может появиться новая технология для борьбы с телефонными мошенникамиВ России может появиться новая технология для борьбы с телефонными мошенникамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России предлагают ввести новую систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками. С такой инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Свое обращение эксперты направили в ФАС.

В своем письме в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева глава АППСИМ Владимир Зыков отмечает, что в России наблюдается рост числа звонков от мошенников, которые представляются банковскими сотрудниками и обманным путем получают от граждан конфиденциальную информацию. Для решения этой проблемы в Ассоциации предлагают инициировать разработку и внедрение технологии цифрового отпечатка звонка.

Цифровой отпечаток звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования. Благодаря ему операторы связи фиксируют все звонки абонентов. В случае, если звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор поймет, что номер абонента подделан и сможет заблокировать звонок. Подобные системы также разрабатываются сейчас за рубежом, передает RT.

Владимир Зыков добавил, что технология поможет бороться не только с мошенниками, но и с надоевшей рекламой, а также с телефонными розыгрышами и ложными сообщениями о минированиях, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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