2020-01-15T13:53:28+03:00
Экономика

Силуанов назвал сумму, которая потребуется на предложенные Путиным демографические меры

Потребуется 400-450 млрд рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Силуанов назвал сумму, которая потребуется на предложенные Путиным демографические мерыСилуанов назвал сумму, которая потребуется на предложенные Путиным демографические мерыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Демографические меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400-450 млрд рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», - сказал глава Минфина.

Напомним, именно с демографической проблемы российский лидер начал свое послание Федеральному собранию. Он заявил, что к 2024 году коэффициент рождаемости должен составить 1,7. Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года и поручил увеличить сроки получения пособия на детей.

Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

ИСТОЧНИК KP.RU

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