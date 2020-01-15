Силуанов назвал сумму, которая потребуется на предложенные Путиным демографические меры
Демографические меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400-450 млрд рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.
«В этом году это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», - сказал глава Минфина.
Напомним, именно с демографической проблемы российский лидер начал свое послание Федеральному собранию. Он заявил, что к 2024 году коэффициент рождаемости должен составить 1,7. Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года и поручил увеличить сроки получения пособия на детей.
Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»
ИСТОЧНИК KP.RU