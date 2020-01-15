2020-01-15T14:30:29+03:00
Происшествия

Полиция Сицилии арестовала двух глав мафии за мошенничество

В ходе спецоперации всего были арестованы 94 человека
Ольга МАТЫС
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Сицилийская полиция накрыла схему, которая собиралась похитить у местных фермеров миллионы евроСицилийская полиция накрыла схему, которая собиралась похитить у местных фермеров миллионы евроФото: REUTERS
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15 января в Италии полиция пресекла крупную мошенническую операцию и арестовала 90 членов сицилийской мафии - в том числе двух мафиозных боссов. Члены группировки собирались похитить деньги Евросоюза, предназначенные для поддержки фермерских хозяйств Сицилии, но были пойманы силами полиции. По данным правоохранительных органов Италии, мафиозные кланы провели сотни мошеннических операций с арендой сельскохозяйственных угодий и вкладами Агентства по сельскохозяйственным платежам. В ходе этих махинаций было украдено примерно 10 млн евро из различных фондов ЕС.

Как сообщает газета "La Sicilia", среди арестованных по этому делу - не только два босса мафии, их юристы и ряд предпринимателей, но и мэр небольшого городка Торторичи недалеко от Мессины, Эмануэле Галати Сардо.

Ранее kp.ru сообщал о подробностях расследования дела коррупционера Захарченко, чьи миллиарды были результатом взяток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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