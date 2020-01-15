2020-01-15T14:57:32+03:00
Общество

Алексей Дюмин — о послании Владимира Путина Федеральному собранию РФ: «Отличает ярко выраженный социальный характер»

Губернатор Тульской области отметил, что демография для региона — ключевой вопрос
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Алексей Дюмин считает, что федеральная помощь станет весомым подспорьем в ремонте и оснащении поликлиник. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.Алексей Дюмин считает, что федеральная помощь станет весомым подспорьем в ремонте и оснащении поликлиник. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал ежегодное послание президента России Владимир Путина Федеральному собранию РФ.

«Послание Президента отличает ярко выраженный социальный характер. Оно направлено в первую очередь на семью, детей, на сбережение народа в целом и поддержку каждого человека в отдельности, - сообщил Алексей Дюмин. - Демография для нашего региона – ключевой вопрос! Мы приняли ряд мер по стимулированию третьих и последующих рождений, а Президент поставил задачу шире - выплачивать материнский капитал уже при рождении первенца».

Глава региона отметил, что президент уже не впервые назвал здравоохранение одной из наиболее чувствительных сфер. В Тульской области наступивший год объявлен Годом здоровья, сейчас разрабатываем комплексный план его реализации.

«В первичном звене здравоохранения мы пойдём дальше выполнения требований геопортала и продолжим строить ФАПы. Федеральная помощь, о которой говорил Президент, станет существенным подспорьем в ремонте и оснащении поликлиник, - пояснил губернатор.

Причем, поддержка семей – это и создание социальной инфраструктуры. Новые микрорайоны, куда въезжают молодые семьи с детьми, необходимо сразу обеспечивать детскими садами и школами.

«Владимир Путин отметил, что для решения задач нацпроектов необходимо повышение эффективности государственного управления. Показатели и цифры – не самоцель. Цель - изменения к лучшему. На этом принципе мы уже строим свою работу, стараясь максимально учесть мнения и потребности людей», - резюмировал Алексей Дюмин.

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