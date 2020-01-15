Путин поручил создать авиакомпании для перевозок по Дальнему Востоку

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:03:25+03:00

Идеи и предложения по созданию авиакомпаний для Дальнего Востока должны быть озвучены до 31 января Фото: REUTERS

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15 января стало известно о поручении президента России Владимира Путина создать в России ряд авиакомпаний, которые могли бы специализироваться на перевозках на территории Дальнего Востока. Идеи по созданию таких компаний Владимир Путин поручил разработать главе правительства РФ Дмитрию Медведеву до 31 января этого года.

Также известно, что компании должны будут эксплуатировать воздушные суда российского производства, основной её деятельностью станет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.

Напомним, что ранее в Москве прошло обращение президента России к Федеральному собранию. Владимир Путин за время речи успел обговорить такие важные вопросы, как демография России, улучшение качества медицины первого звена, а также улучшение условий для российского бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU