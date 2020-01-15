Роухани призвал военных извиниться за промедление в объявлении правды о крушении самолета

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:04:25+03:00

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Президент Ирана Хасан Роухани призвал военных извиниться за задержку в объявлении информации по рухнувшему самолету. Боинг украинской авиакомпании потерпел крушение недалеко от аэропорта Тегерана. Через несколько дней после трагедии власти страны признали - самолет был сбит "по ошибке".

Лайнер военные приняли за вражескую цель. Как раз до этого иранцы атаковали американскую военную базу и ждали ответной реакции от США. На принятие решение были секунды - в итоге по боингу, который в ВС страны приняли за крылатую ракету, открыли огонь. Все 176 человек на борту пассажирского самолета погибли.

- Если в объявлении новостей, информировании людей о том, что произошло, были промедления или наш тон был неприемлем, нам нужно признать это и компенсировать, - сказал Роухани в интервью на телеканале Press TV.

Президент Ирана хотел объяснить населению и семьям погибших, что у военных не было намерения скрывать какие-либо факты. Он попросил руководство вооруженных сил объяснить, какая работа была проделана после ЧП.

- Если они даже немного опоздали с объявлением новостей, им следует извиниться. Если их тон в разговоре с людьми был неуместен, вооруженным силам следует извиниться, - добавил иранский лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753904" frameborder="0"></iframe> Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подлинности

ИСТОЧНИК KP.RU