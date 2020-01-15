США намерены сократить военную помощь Ираку из-за требования вывести войска

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:14:28+03:00

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В случае требования вывода войск из Ирака администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа сократить военную помощь Багдаду.

«Администрация Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на 250 млн долларов (...) в случае, если правительство вышлет военных США», — приводит The Wall Street Journal электронную переписку американских официальных лиц.

По данным издания, эта помощь уже была одобрена конгрессом.

Как сообщает The Wall Street Journal, президентская администрация рассматривает варианты сокращения и другой экономической помощи.

Напомним, после убийства в Багдаде генерала иранского Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Вашингтоне заявили, что пока не планируют выводить свои войска, а американский президент сообщил, что в таком случае США потребует от Ирака компенсации и заморозить все американские счета иракской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU