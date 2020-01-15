Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:23:57+03:00

Заленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе Фото: REUTERS

Об этом президент Украины рассказал в ходе телефонного разговора с Ангелой Меркель

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В ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке нового список для обмена задержанными в Донбассе.

«Он (Зеленский) подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения», - сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 декабря состоялся второй обмен заключенными между Киевом, Луганской и Донецкой народными республиками. Изначально планировалось, что представители Украины освободят 85 задержанных, а ДНР и ЛНР - 55, в итоговый формат - 139 на 81.

31 декабря президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зелинский провели телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга с новым годом и с завершением процедуры обмена, а также договорились о реализации нового освобождения военнопленных.

ИСТОЧНИК KP.RU