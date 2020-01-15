Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:51:40+03:00

Об этом говорят данные Московской биржи

Изменить размер текста: A A

Рубль отреагировал падением к доллару и евро в пределах 20 копеек на новость об отставке правительства РФ.

Об этом говорят свежие данные Московской биржи.

Напомним, в среду, 15 января, стало известно о том, что после ежегодного послания Владимира Путина к Федеральному собранию российское правительство подало в отставку.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU