Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Об этом говорят данные Московской биржи
Изменить размер текста:
Рубль отреагировал падением к доллару и евро в пределах 20 копеек на новость об отставке правительства РФ.
Об этом говорят свежие данные Московской биржи.
Напомним, в среду, 15 января, стало известно о том, что после ежегодного послания Владимира Путина к Федеральному собранию российское правительство подало в отставку.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU