Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:51:49+03:00

Система начнет работать в 2021 году

Изменить размер текста: A A

Россияне получат возможность контролировать покупки турпутевок. Система, позволяющая отслеживать бронирования и проверять добросовестность туроператоров и агентств, начнет работать в 2021 году.

Идея запустить сервис «Электронная путевка» принадлежит Минэкономразвития. Онлайн-мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи путевок, а также контролировать деятельность участников туристического рынка.

— Сервис даст возможность туристу самостоятельно проверять достоверность информации о приобретенном продукте, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Нововведение позволит защитить права туристов и обеспечит безопасность рынка. Система будет отражать не только финансовую сторону сделки, но и все этапы бронирования.

Представители туриндустрии отнеслись к будущему нововведению насторожено. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что подобная инициатива обсуждается давно, но пока подвижек нет.

- Аналогичной практики в мире не существует. Так что пока сложно предположить, что из этого может получиться, - прокомментировал ситуацию эксперт.

Ранее эксперты назвали города, где основное население - туристы. Лидером рейтинга оказался Майами.

ИСТОЧНИК KP.RU