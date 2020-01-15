Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Полномочный представитель президента в Государственной думе сказал о сроках формирования нового кабинета министров, что это не займёт много времени, если всё было подготовлено.
Напомним, что 15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев после оглашения послания Путина к Федеральному собранию заявил об уходе в отставку правительства России в полном составе.
Медведев отметил, что принял такое решение после объявления Путиным поправок к Конституции, поскольку они внесут существенные изменения не только в основной закон страны, но и «в целый в баланс власти» исполнительной, законодательной, судебной.
В послании к Федеральному собранию президент заявил о необходимости запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданство. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил о готовности организовать голосование по вопросам поправок в основной закон Российской Федерации.
- В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку, - заявил Медведев.
Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку
ИСТОЧНИК KP.RU
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