15 Янв. 2020 2020-01-15T18:24:29+03:00

Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев Фото: REUTERS

Президент Украины заявил, что в Тегеране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией тел погибших

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном доставят в Киев 19 января. Политик пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами.

Президент Украины заявил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Киев.

- Это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами, - отметил Зеленский, пишет "РИА-Новости"

Президент Незалежной также сообщил, что на этой неделе семьи погибших в результате трагедии получат компенсации от государства, и заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что иранский эксперт заявил, что системы ПВО Ирана были взломаны американскими хакерами. Специалист по международной безопасности Фаршад Гользари рассказал kp.ru, как Тегеран воспринимает трагедию с украинским «Боингом».

ИСТОЧНИК KP.RU