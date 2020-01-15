«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:26:58+03:00

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Своим мнением поделились и работники центра соцподдержки, которые смотрели послание президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, оценили планы по поддержке рождаемости

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал тезисы послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Одной из центральных тем обращения главы государства стали вопросы демографии.

- Повторю: существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7, - подчеркнул Владимир Путин.

В Самарской области уже работают многие меры поддержки для молодых мам, есть и региональный капитал за третьего ребенка. В этом году появились подарки новорожденным «Наше сокровище» - это коробка на колесах с полезными вещами для ребенка, все они – самарского производства.

- Сегодня, конечно, решения, которые озвучены, когда материнский капитал будет выплачиваться уже при рождении первого ребенка, крайне важны. Вы знаете, что на территории Самарской области мы приняли свое решение: чтобы поддержать рождение первого ребенка, мы предоставляем с 1 января текущего года при рождении первенца «подарок новорожденному», который обеспечивает младенца всем первым необходимым. Но, конечно, когда будет выплачиваться материнский капитал, я уверен, это будет еще больше стимулировать молодые семьи на принятие решений о том, чтобы появился первый, долгожданный и совершенно точно любимый ребенок, - считает Дмитрий Азаров.

По его словам, не менее значимы и повышение маткапитала за второго ребенка, и введение бесплатных обедов в школе для учеников младших классов. Также в послании президента были озвучены и другие моменты, которые коснутся каждого. В Самаре за посланием президента коллективно наблюдали сотрудники центра социального обеспечения «Безымянский». Им часто приходится рассказывать своим подопечным о социальной и экономической политике государства.

- Я считаю, что президент не случайно начал с вопросов демографии, увеличения пособия для молодых мам и многодетных семей. Это важный вопрос, ведь только государство, в котором растет рождаемость, может развиваться и идти вперед. Недавно в Самарской области была воплощена в жизнь программа «Подарок первенцу», за первые две недели мы раздали уже больше двухста подарков. И это становится отличной поддержкой для молодых мам, - рассказал Анатолий Мастянин.

А одна из сотрудниц центра Лили Макарова отметила, что новые меры поддержки обязательно будут способствовать повышению рождаемости.

- Я недавно вышла из декретного отпуска, материнский капитал помог мне закрыть ипотеку. Такая поддержка будет очень приятно тем, кто родит первого ребенка, раньше им было обидно, - считает Лилия Макарова.