2020-01-15T20:13:26+03:00
Политика

Мутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти

Во время выступления к Федеральному собранию президент РФ отметил, что считает нужным усилить роль губернаторов и Государственного совета страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной властиМутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной властиФото: REUTERS
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Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко рассказал, что статус Государственного совета будет изменен. Он станет частью структуры исполнительной власти.

В среду, 15 января, глава РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что считает нужным усилить роль губернаторов и Госсовета страны и закрепить данные положения в Конституции.

- Будет изменение по Госсовету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом. Не надо путать будет с Советом Федерации - он законодательный орган, - отметил Мутко, пишет "ТАСС".

Он также подчеркнул, что новый статус Госсовета может быть закреплен в Конституции. При этом входящие в его состав губернаторы могут получить возможность не только давать рекомендации, но и утверждать решения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 15 января, правительство РФ подало в отставку. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, после слов Владимира Путина о необходимости изменить Конституцию страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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