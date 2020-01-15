15 Янв. 2020 2020-01-15T20:17:46+03:00

Мутко заявил, что отставка правительства России не стала для него сюрпризом Фото: REUTERS

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку

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Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Виталий Мутко рассказал, что отставка российского правительства не стала для него сюрпризом.

- Для меня это не является сюрпризом, потому что я занимаюсь региональной политикой, я чувствую то, о чем говорит президент, что есть такие изменения, - отметил Мутко.

Напомним, в среду, 15 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил президенту страны Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.

- Мы ведь тоже видим, что есть определенная критика в адрес правительства, - добавил Мутко, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. На данный момент он возглавляет Федеральную налоговую службу РФ. Мишустин ответил согласием на предложение Путина о должности премьер-министра страны.

ИСТОЧНИК KP.RU