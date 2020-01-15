"Фальшивка": В Белом доме назвали процесс импичмента нелегитимным

15 Янв. 2020 2020-01-15T21:07:12+03:00

Накануне демократы назвали фамилии конгрессменов, которые выступят импичмент-менеджерами (обвинителями) на процессе в сенате

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В Белом доме заявили, что члены Демократической партии в палате представителей конгресса США намеренно затягивали процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Так, по словам администрации президента, они пытались получить дополнительную поддержку для его отстранения от должности, но не преуспели в этом.

Накануне спикер от Демократической партии Нэнси Пелоси назвала фамилии конгрессменов, которые выступят импичмент-менеджерами (обвинителями) на процессе в сенате. Отсутствие обвинителей затягивало данный процесс.

- Единственное, чего удалось добиться Пелоси с помощью этого фальшивого, нелегитимного импичмента, - это доказать, что она сосредоточена на политике, а не на американском народе, - подчеркнули в администрации Трампа, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что процедура импичмента Дональда Трампа может начаться 21 января. Дата напрямую зависит о того, когда Палата представителей передаст сенаторам обвинительное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU