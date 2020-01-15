Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств

15 Янв. 2020 2020-01-15T21:17:30+03:00

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Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рада тому, что в Послании Федеральному Собранию президент уделил особое внимание творческим образовательным учреждениям.

- Владимир Владимирович подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Культура» более 8 миллиардов рублей выделяется на закупку музыкальных инструментов, но сами школы искусств ветшают и становятся непригодными для занятий. Глава государства поручил правительству и региональным властям привести в порядок более тысячи помещений, где располагаются музыкальные школы и кружки. Бывая в регионах, депутаты постоянно сталкиваются с той ситуацией, о которой говорил сегодня президент, слышат жалобы педагогов: новый рояль привезли, поставили, а с потолка вода течет...Обеспечиваем новыми инструментами - давайте же отремонтируем помещения, - отметила депутат. - Не сомневаюсь, что теперь проблема быстро начнет решаться. Отрадно, что президент уделяет такое внимание художественному образованию, приумножению гармонии в нашей жизни, воспитанию развитой, сложной личности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU