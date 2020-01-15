2020-01-15T21:17:30+03:00
Общество

Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств

Глава Комитета Госдумы по культуре прокомментировала Послание президента
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Фото: Николай Галкин/ТАССПредседатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Фото: Николай Галкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рада тому, что в Послании Федеральному Собранию президент уделил особое внимание творческим образовательным учреждениям.

- Владимир Владимирович подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Культура» более 8 миллиардов рублей выделяется на закупку музыкальных инструментов, но сами школы искусств ветшают и становятся непригодными для занятий. Глава государства поручил правительству и региональным властям привести в порядок более тысячи помещений, где располагаются музыкальные школы и кружки. Бывая в регионах, депутаты постоянно сталкиваются с той ситуацией, о которой говорил сегодня президент, слышат жалобы педагогов: новый рояль привезли, поставили, а с потолка вода течет...Обеспечиваем новыми инструментами - давайте же отремонтируем помещения, - отметила депутат. - Не сомневаюсь, что теперь проблема быстро начнет решаться. Отрадно, что президент уделяет такое внимание художественному образованию, приумножению гармонии в нашей жизни, воспитанию развитой, сложной личности.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств
Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался
"Фальшивка": В Белом доме назвали процесс импичмента нелегитимным
Мутко заявил, что отставка правительства России не стала для него сюрпризом
Мутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти
Госдума оценила идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Андрей Воробьев: Президент приоритеты расставил - они совпадают с тем, что ждут наши люди
«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка
"Я был в шоке": Исполнительный директор "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей
Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе