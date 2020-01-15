15 Янв. 2020 2020-01-15T21:34:54+03:00

"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера Фото:RT Фото: другой источник.

Российская журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на новую должность

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Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своих соцсетях рассказала , чем ей нравится кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.

- Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам - короче, все то, что нам сейчас реально нужно. - подчеркнула Симоньян.

Также журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на должность премьер-министра России.

Также журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на должность премьер-министра РоссииФото: Соцсети

- Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя). Премьер - Мишустин , Минэкономразвития – Титов, Минспорт — Галицкий, Минобр — Шмелева, Минкульт — Добродеев, Минздрав — Ракова, Минсвязи и коммуникаций — Черкесова, Минобороны — Дюмин , Мининдел — Песков, Мин по делам молодежи — Пенькова, Миннац — Горбенко, Минрегионразвития — Воробьев, Совфед и/или ГД – Собянин, - указала в своей публикации главный редактор RT.

Напомним, в среду, 15 января, президент России Владимир Путин отправил в отставку российское правительство. Позже он и премьер-министр страны Дмитрий Медведев выступили с официальным заявлением по вопросу отставки правительства.

А спустя несколько часов стало известно, что Владимир Путин предложил должность премьер-министра главе Федеральной налоговой службе, Михаилу Мишустину, на что последний ответил согласием.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Госдума согласует кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Депутаты соберутся для этого утром 16 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU