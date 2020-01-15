2020-01-15T21:34:54+03:00
Политика

"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера

Российская журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на новую должность
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера Фото:RT"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера Фото:RTФото: другой источник.
Изменить размер текста:

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своих соцсетях рассказала , чем ей нравится кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.

- Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам - короче, все то, что нам сейчас реально нужно. - подчеркнула Симоньян.

Также журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на должность премьер-министра России.

Также журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на должность премьер-министра России Фото: Соцсети

Также журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на должность премьер-министра РоссииФото: Соцсети

- Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя). Премьер - Мишустин , Минэкономразвития – Титов, Минспорт — Галицкий, Минобр — Шмелева, Минкульт — Добродеев, Минздрав — Ракова, Минсвязи и коммуникаций — Черкесова, Минобороны — Дюмин , Мининдел — Песков, Мин по делам молодежи — Пенькова, Миннац — Горбенко, Минрегионразвития — Воробьев, Совфед и/или ГД – Собянин, - указала в своей публикации главный редактор RT.

Напомним, в среду, 15 января, президент России Владимир Путин отправил в отставку российское правительство. Позже он и премьер-министр страны Дмитрий Медведев выступили с официальным заявлением по вопросу отставки правительства.

А спустя несколько часов стало известно, что Владимир Путин предложил должность премьер-министра главе Федеральной налоговой службе, Михаилу Мишустину, на что последний ответил согласием.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Госдума согласует кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Депутаты соберутся для этого утром 16 января.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств
Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался
"Фальшивка": В Белом доме назвали процесс импичмента нелегитимным
Мутко заявил, что отставка правительства России не стала для него сюрпризом
Мутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти
Госдума оценила идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Андрей Воробьев: Президент приоритеты расставил - они совпадают с тем, что ждут наши люди
«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка
"Я был в шоке": Исполнительный директор "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей
Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе