"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян в своих соцсетях рассказала , чем ей нравится кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
- Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам - короче, все то, что нам сейчас реально нужно. - подчеркнула Симоньян.
Также журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на должность премьер-министра России.
Также журналистка одной из первых предсказала назначение главы ФНС на должность премьер-министра РоссииФото: Соцсети
- Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя). Премьер - Мишустин , Минэкономразвития – Титов, Минспорт — Галицкий, Минобр — Шмелева, Минкульт — Добродеев, Минздрав — Ракова, Минсвязи и коммуникаций — Черкесова, Минобороны — Дюмин , Мининдел — Песков, Мин по делам молодежи — Пенькова, Миннац — Горбенко, Минрегионразвития — Воробьев, Совфед и/или ГД – Собянин, - указала в своей публикации главный редактор RT.
Напомним, в среду, 15 января, президент России Владимир Путин отправил в отставку российское правительство. Позже он и премьер-министр страны Дмитрий Медведев выступили с официальным заявлением по вопросу отставки правительства.
А спустя несколько часов стало известно, что Владимир Путин предложил должность премьер-министра главе Федеральной налоговой службе, Михаилу Мишустину, на что последний ответил согласием.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Госдума согласует кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Депутаты соберутся для этого утром 16 января.
Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?
ИСТОЧНИК KP.RU
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