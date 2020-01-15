2020-01-15T22:10:00+03:00
Политика

Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера

Спикер ГД отметил, что заседание состоится в 14:00 по МСК
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьераВолодин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьераФото: Архив "КП"
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Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг, 16 января, кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

- С девяти часов кандидат на пост премьера в рамках предваряющей процедуры дачи согласия будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы, - подчеркнул спикер.

Володин уточнил, что в 14:00 будет обсуждаться повестка, ее корректировка

- Мы приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания, - подытожил Вячеслав Володин, пишет "ТАСС".

Также уточняется, что кандидатуру Мишустина на пост главы правительства представит на заседании ГД полномочный представитель президента в нижней палате Гарри Минх.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ГД согласует кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера. Депутаты соберутся для этого утром 16 января.

Путин встретился в Кремле с Мишустиным.Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьер-министра

ИСТОЧНИК KP.RU

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