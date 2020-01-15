Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг, 16 января, кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
- С девяти часов кандидат на пост премьера в рамках предваряющей процедуры дачи согласия будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы, - подчеркнул спикер.
Володин уточнил, что в 14:00 будет обсуждаться повестка, ее корректировка
- Мы приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания, - подытожил Вячеслав Володин, пишет "ТАСС".
Также уточняется, что кандидатуру Мишустина на пост главы правительства представит на заседании ГД полномочный представитель президента в нижней палате Гарри Минх.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ГД согласует кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера. Депутаты соберутся для этого утром 16 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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