15 Янв. 2020 2020-01-15T22:10:00+03:00

Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера Фото: Архив "КП"

Спикер ГД отметил, что заседание состоится в 14:00 по МСК

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Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг, 16 января, кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

- С девяти часов кандидат на пост премьера в рамках предваряющей процедуры дачи согласия будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы, - подчеркнул спикер.

Володин уточнил, что в 14:00 будет обсуждаться повестка, ее корректировка

- Мы приняли решение этот вопрос рассмотреть в ходе пленарного заседания, - подытожил Вячеслав Володин, пишет "ТАСС".

Также уточняется, что кандидатуру Мишустина на пост главы правительства представит на заседании ГД полномочный представитель президента в нижней палате Гарри Минх.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ГД согласует кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера. Депутаты соберутся для этого утром 16 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754922" frameborder="0"></iframe> Путин встретился в Кремле с Мишустиным.Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьер-министра

ИСТОЧНИК KP.RU