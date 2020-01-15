Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

15 Янв. 2020 2020-01-15T22:33:08+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. При этом детали сделки пока не уточняются.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, пишет "ТАСС".

- Мера необходима для того, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами, - отметила американская сторона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США. Эта тема затрагивалась на переговорах главы МИД с американским президентом Дональдом Трампом

ИСТОЧНИК KP.RU