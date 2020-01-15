2020-01-15T22:33:08+03:00
В мире

Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Детали сделки пока не уточняются
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделкиКитай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. При этом детали сделки пока не уточняются.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, пишет "ТАСС".

- Мера необходима для того, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами, - отметила американская сторона.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США. Эта тема затрагивалась на переговорах главы МИД с американским президентом Дональдом Трампом

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минобороны Турции назвали срок ввода в строй С-400
Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств
Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался
"Фальшивка": В Белом доме назвали процесс импичмента нелегитимным
Мутко заявил, что отставка правительства России не стала для него сюрпризом
Мутко заявил, что статус Госсовета изменится, он войдет в структуру исполнительной власти
Госдума оценила идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Андрей Воробьев: Президент приоритеты расставил - они совпадают с тем, что ждут наши люди
«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка
"Я был в шоке": Исполнительный директор "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей
Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе