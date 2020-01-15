2020-01-15T22:41:33+03:00
В мире

В Минобороны Турции назвали срок ввода в строй С-400

Уточняется, что процесс продолжается в соответствии с планами страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Минобороны Турции назвали срок ввода в строй С-400В Минобороны Турции назвали срок ввода в строй С-400Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие военнослужащие продолжают проводить работу по введению в строй российских зенитных ракетных систем С-400.

При этом сообщается, что процесс будет продолжаться в соответствии с планами страны.

- Как и говорил наш президент [Турции Тайип Эрдоган], этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае, - говорится в местных СМИ.

Напомним, в сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400. Вашингтон рекомендовал воздержаться от закупки зенитно-ракетных систем у РФ. Иракский посол в Москве сообщал, что у Багдада есть дипломатические каналы, чтобы избежать проблем с США при покупке С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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