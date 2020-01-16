2020-01-16T01:43:46+03:00
Политика

В интернет просочилась запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес Зеленского

Ролик с аудиозаписью появился на YouTube-канале, который создали в день публикации ролика
Мария ИГНАТЬЕВА
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В интернет просочилась запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес ЗеленскогоВ интернет просочилась запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес ЗеленскогоФото: REUTERS
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В интернете появилась аудиозапись, которая якобы сделана во время совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Ролик опубликован на YouTube-канале, который создали в день публикации записи. На нем, предположительно, премьер незалежной выступает с критикой в адрес президента страны Владимира Зеленского.

Запись, как утверждает автор блога, сделана в декабре прошлого года. Помимо Гончарука на совещании, согласно описанию к ролику, присутствуют министр финансов Украины Оксана Маркарова, глава Нацбанка Яков Смолий, замглавы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Ковалив. Гончарук якобы просит собравшихся помочь подготовиться ему ко встрече с Зеленским.

Запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес Зеленского. часть 1.Было тайным - стало явным История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому

- У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос. Я полный профан в экономике, я юрист по образованию. Но что я понимаю: есть две экономические теории - монетарная и кейнсианская, - говорит мужчина, которого назвали Гончаруком.

Подлинна ли запись неизвестно. Как пишет РИА Новости, в пресс-службе украинского кабмина не располагают информацией, настоящая аудиозапись или нет.

Запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес Зеленского. Часть 2.Было тайным - стало явным История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив, Дмитрий Сологуб и Тимофей Милованов собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому

ИСТОЧНИК KP.RU

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